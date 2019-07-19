شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الشهيدة ترسم الابتسامة على وجوه المصريين فى الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الماضى مشاركة أكثر من منتخب فى بطولات مختلفة، من سلة ويد وطائرة، وتايكوندو، وكاراتيه، وخماسى حديث، وغيرها من الألعاب الأخرى.

ونجحت هذه المنتخبات فى رسم البسمة على وجوه المصريين، وإعادة الفرحة لديهم فى ظل الإخفاق الذى رافق منتخب كرة القدم خلال مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وتستضيف مصر بطولة أمم افريقيا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

السلة

نجح منتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة فى التأهل إلى بطولة كأس العالم 2020 التى تقام ببلغاريا ، و ذلك بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالرأس الأخضر ، و فاز خلالها المنتخب فى كل المباريات التى خاضها أمام كل من أنجولا و نيجريا ، و الرأس الأخضر و الجزائر ، و غينيا و مالى .



بعثة الكاراتيه

الكاراتيه

توج منتخب الكاراتيه بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت فى بتسوانا ، حيث حصد لاعبى المنتخب على 23 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 11 ميدالية ذهبية ، و6 ميداليات فضية ، و6 ميداليات برونزية ، لتحصل "مصر" بإجمالي 23 ميدالية على المركز الأول للعبة الكاراتيه على مستوى القارة الأفريقية

الخماسى الحديث

شاركت مصر فى بطولة العالم للخماسى الحديث التى أقيمت ببولندا ، وتجو المنتخب بأربعة ميداليات ، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين ، حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق وفاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات وفاز احمد الجندى بفضية الفردى ، ليكمل الخماسى سلسلة الانجازات التى تحققها منتخبا الألعاب الاخرى

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منتخب الصالات يتوج ببطولة جنوب أفريقيا

توج منتخب مصر لكرة القدم بالبطولة الودية للصالات التى أقيمت بمدينة "جوهانسبرج - جنوب أفريقيا" بعد فوزه على فريق "جنوب أفريقيا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى مباراة شهدت تألق جميع اللاعبين ، بالبطولة التى أقيمت بمشاركة أربعة فرق "مصر - جنوب أفريقيا - زامبيا - موزمبيق" في مدينة "جوهانسبرج" في الفترة 14- 17 يوليو 2019، حيث تعادل الفريق المصري مع فريق "موزمبيق" بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز على منتخب "زامبيا" 5- 4 ليتأهل للمباراة النهائية أمام فريق جنوب أفريقيا، التى انتهت 4- 3 لصالح الفريق المصرى ليتوج بالبطولة.

التايكوندو

حقق منتخب التايكوندو الميدالية الفضية ، بدورة الألعاب العالمية للجامعات ، التى أقيمت فى نابولى ، وضم المنتخب كل من عمر غنيم و عبد الرحمن وائل واحمد الراوي وصلاح خيري ي

كما توج سيف عيسي بالميدالية الفضية في البطولة

رفع الأثقال البارالمبى

حقق لاعبى منتخب رفع الأثقال البارالمبى نتائج إيجابية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان ، حيث توج شريف عثمان ورحاب أحمد بالميدالية الذهبية ، لكل منهم ، كما حققت فاطمة قرنى ذهبية الناشئين .

ناشئات اليد يتوجن ببطولة فرنسا

توجت ناشئات منتخب اليد بلقب بطولة فرنسا الودية التى تقام فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية ، حيث تغلبت اللاعبات مواليد 2002، على ناشئات فنلندا وتونس وفرنسا المستضيفة .