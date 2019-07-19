شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب نيجيريا يغادر القاهرة بعد وداع بطولة الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة منتخب نيجيريا ،بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم . قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ، بسرعة إنهاء إجراءات سفر منتخب نيجيريا عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وحقق منتخب الجزائر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره النيجيري بهدفين لواحد، الأحد الماضى باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

واستطاع المنتخب النيجيري الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة أمم أفريقيا "مصر 2019"، بعد تغلبه، أول أمس الأربعاء، على منتخب تونس بهدف نظيف سجله اللاعب أوديون إيجالو في الدقيقة 3 من زمن المباراة، التي أقيمت على إستاد السلام بالقاهرة، في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في الكان.