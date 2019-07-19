شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قمة الأهلى والزمالك، المقرر لها 28 يوليو الجارى فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستقام فى برج العرب، كما هو محدد من قبل، ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة.

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن نية مسئولى اتحاد الكرة فى إقامة قمة الأهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولى، نظراً لقوة المباراة والتى يشاهدها الملايين حول العالم، وتحديداً بعد ظهور استاد القاهرة الدولى فى أبهى صوره بعد استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

يتبقي 4 مباريات فى الدوري الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2019 وهي :

الزمالك * الجونة

Advertisements

الأهلي * المقاولون

الزمالك * الإسماعيلي

الأهلي * الزمالك.