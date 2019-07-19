تهكم على الأهلي ومهاجمة كهربا ومصير الحراسة.. 6 رسائل نارية لأمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تهكم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك، بطريقة غير مباشرة على معسكر الأهلي، مهاجمًا محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق بسبب أزمة هروبه إلى تركيا من أجل الانضمام لأحد الأندية هناك.

ويستعد نادي الزمالك لاستئناف مبارياته الثلاث بالدوري أمام الجونة، والإسماعيلي، والأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أبرز التصريحات التي أدلى بها أمير مرتضى عبر برنامج الزمالك في قناة المحور:

1- موسم استثنائي:

"الزمالك أكثر ناد لعب مباريات في هذا الموسم الاستثنائي، بالإضافة إلى مشاركة الدوليين بكأس الأمم الإفريقية، والإصابات التي ضربت صفوف الفريق، لدينا إصرار على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية لحصد الدوري".

"سنخوض كل مباراة كأنها مباراة كؤوس، نتعامل مع الأمر كواقع وأي لاعب يُمثل الفريق يعرف المسؤولية المُلقاة على عاتقه، وإن شاء الله لن ينتهي الموسم ببطولتين فقط".

2- صفقات الميركاتو:

"لا نتعامل مع الميركاتو بكم الصفقات أو إرضاء الجماهير بسبب المنافس الآخر، هذا الامر انتهى، سياسة النادي تعتمد على ضم احتياجاتها فقط على المدى القصير والطويل وفقا لأهميتهم، بغض النظر عن اسمه أو سنه".

"لن نتعاقد مع لاعب يسجل أهدافا علينا أو يقوم ببعض المهارات أمامنا، فتسجل الجماهير فيديو ويتم عرضه علينا لضمه، ذلك الأمر يحدث في أماكن أخرى ولا يتم عندنا".

3- معسكر قبرص:

"راض عن المعسكر الذي خاضه الزمالك في قبرص بنسبة 100%، أرى أنه أقوى من معسكر ألمانيا قبل انطلاق الموسم في العام الماضي، وتمكنا من حصد لقب الدوري وتقديم موسم قوي رغم أن المعسكر لم يرتق لطموحاتنا".

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"خضنا 4 مباريات ودية أمام فرق قوية في قبرص، وكان من الممكن أن نقيم معسكرا سهلا في هولندا أو ألمانيا وإسبانيا لنواجه أندية درجة ثانية نفوز عليها (12-0) و(9-0) ويقوم اللاعبين بالتسوق لإسعاد الجماهير بنتائج كاذبة".

(الأهلي كان أقام معسكره في إسبانيا ونجح في الفوز بنتيجة (9-0) في إحدى المباريات)

4- موقف شيكابالا:

"المدير الفني خالد جلال يعمل بخصوص ملف محمود عبد الرازق" شيكابالا" (العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته لأبولون سميرني اليوناني) بالتنسيق مع مجلس الإدارة".

"شيكابالا يتم تقييمه الآن في مركزه مثل كل اللاعبين من أجل اختيار الأفضل في كل مركز، وإذا كان مطروحا فسنستعين به للموسم المقبل".

5- مصير حراسة المرمى:

"عماد السيد يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري المصري، بجانب وجود الثنائي الشاب عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، النادي يوفر الدعم الكامل لهم في الثلاث مباريات المتبقية بالدوري بعد إصابة الحارس الأساسي محمود عبدالرحيم جنش".

"عماد السيد وعمر صلاح تم اختبارهم وقادران على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، سنرى إمكانية التعاقد مع حارس جديد خلال الموسم المقبل حتى تعافي جنش من إصابته".

6- مهاجم كهربا:

"نادي الزمالك يقدر لاعبيه جيدًا، ولن نتأثر بكلمتين"، انتهى عصر الجلوس في الغرف المغلقة للاعبين يطلبون ملايين، ثم ينزلون المباريات يقبلون الشعار".

"هذا الشخص بصق في وجه الجماهير قبل ذلك، ونحن قمنا بتدارك الأزمة وحلها، عصر اللعب بورقة الانتقال للنادي الأهلي انتهى، نحن في مؤسسة وتلك سياسة النادي".