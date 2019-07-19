رئيس الفيفا يزور الأهرامات: "عند بنائها كان العالم يعيش في كهوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) چياني انفانتينو، وأسرته، الأهرامات صباح اليوم الجمعة، على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال.

واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.

وقال محي الدين، في بيان اليوم، إن رئيس الفيفا أعرب عن انبهاره الشديد بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بناءه وعدد الأحجار المكونة له، قائلا إنه "حين بني المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف، إنها حضارة عظيمة".

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كما وعد انفانتينو بزيارة أخرى للتعرف علي باقي المعالم الأثرية الموجوده بالمنطقة حيث أن الاهرامات هي شغفه الأول.

وفي نهاية الجولة أهدى مدير عام آثار الهرم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مستنسخ لتمثال ابو الهول.

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