منتخب نيجيريا يغادر القاهرة بعد حصوله على برونزية الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي، منتخب نيجيريا بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بسرعة إنهاء إجراءات سفر منتخب نيجيريا من صالة 4 بالمطار والمخصصة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. واستطاع المنتخب النيجيري الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة أمم أفريقيا "مصر 2019"، بعد تغلبه الأربعاء الماضي، على منتخب تونس بهدف نظيف سجله اللاعب أوديون إيجالو في الدقيقة 3 من زمن المباراة، التي أقيمت على إستاد السلام بالقاهرة، في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في الكان .​

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