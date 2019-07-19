إجراء جديد من اللجنة المنظمة بخصوص نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 منع الإعلاميين المصرح لهم بدخول الممنطقة الإعلامية من ارتداء قمصان المنتخبات بنهائي كأس الأمم الأفريقية الذي يٌقام بين الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات ستاد القاهرة إنه تم اتخاذ الاجراء الجديد ضمن الترتيبات الخاصة للنهائي لتكون على النحو التالي:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم ، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، في المدرجات أو أرض الملعب.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.

-ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة، بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه قبل الدخول بها إلى الاستاد.

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- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات ، حرصا على راحة الجماهير.

- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الاستاد في السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسلم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.

- توصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة، والالتزام بكافة المعايير الدولية حتى انتهاء المراسم.

- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالي:

• مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال.

• مدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية.

• مدخل "شارع الاستاد البحري" بجوار "دار المدرعات" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، وكذا لجماهير السنغال ومتطوعي البطولة بزيهم الرسمي.

• مدخل "طريق النصر " من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين التي تم تخصيصها بالكامل للجماهير الجزائرية.

واختتم منسق عام مباريات ستاد القاهرة بالتشديد على ضرورة التعاون التام بين الجماهير وممثلي اللجنة المنظمة وشركتي الأفريقية للأمن وتذكرتي، حتى تكتمل الصورة الجميلة التي رسمها الشعب المصري طوال البطولة وصولا لتحقيق هدف نجاح التنظيم.