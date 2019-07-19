الأهلي يواجه البلاستيك وديًا اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة، مساء اليوم الجمعة، مباراة ودية ضد فريق البلاستيك على ملعبمختار التتش.
ويأتي ذلك بعد قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتيبتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بعد أن كان مقررًا لها امس.
ويستعد الأهلي من خلال المباراة لمواجهة فريق المقاولون العرب ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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