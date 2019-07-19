الأهلي يتمسك بأحمد الشيخ.. وريان يطلب الرحيل

تمسك مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ببقاء أحمد الشيخ الجناح الأيمن ضمن صفوفه ورفض فكرة رحيله عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، كما أكد بقاء مؤمن زكريا جناح أيسر الفريق في القائمة الجديدة. الموسم المقبل، كما أكد بقاء مؤمن زكريا جناح أيسر الفريق في القائمة الجديدة. في الوقت الذي يضغط فيه أحمد ريان مهاجم الفريق الصاعد بكل قوة لإقناع إدارة النادي بالسماح له بالرحيل لأوروبا حال تلقيه عرضا رسميا، خاصة أن اللاعب حصل على تأكيدات بوجود اهتمام من أندية برتغالية وسويسرية بضمه.

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