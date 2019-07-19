الكونغولي موليكا حديث الساعة في الأهلي

تصدر اسم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي الكونغولي، المشهد، في مناقشات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بعدما نال إشادة مسئولي

الأهلي لضمه في الموسم الجديد، ولكن تبقى العقبة في المطالب المالية المرتفعة من ناديه، والتي تبلغ 2.5 مليون دولار.

تبدو هناك عقبة أخرى تتمثل في عدم وجود عروض مميزة للثنائي النيجيري جونيور أجاي، والمغربي وليد أزارو، نجمي هجوم الفريق، للمساهمة في تمويل الصفقة بشكل جيد.