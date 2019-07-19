رياضة | الزمالك يتبع سياسة "آمن وإمضي" في الصفقات الجديدة

على الرغم من حصول إدارة نادي الزمالك على توقيع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية لكنها أجلت الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم وهو ما وضع علامات استفهام وغموض حول مصير تلك الصفقات.

وينطبق الأمر على محمد الشبيني مدافع فريق حرس الحدود وزميله إمام عاشور بجانب نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز وكريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي.

الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع إدارة الحدود لضم الشبيني أو عاشور بحسب مصادر مقربة من الثنائي، في الوقت الذي وقع فيه كريم بامبو لنادي سموحة من قبل ولا يجوز مشاركته مع الزمالك إلا بعد حل الأمر بصورة ودية مع سموحة وهو ما لم يحدث بعد.

في الوقت الذي يُحيط فيه الغموض بموقف دونجا وجلسة الزمالك مع إدارة بيراميدز التي كان مقرر لها اليوم الخميس قبل أن تتأجل إلى الأحد المقبل.