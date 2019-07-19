رياضة | 4 طرق متاحة لبرشلونة لعودة نيمار .. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 طرق متاحة لبرشلونة لعودة نيمار .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن توافر 4 حلول لبرشلونة للتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي أصبح وضعه غير قابل للحلول ويبقى الرحيل هو الحل الوحيد للطرفين.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان مطالبة بالجلوس على طاولة المفاوضات مع برشلونة للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ويخلصها من مشكلة نيمار.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الحل الأول هو المقايضة، حيث

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يبقى الحل الأمثل لبرشلونة لكونه يجنبه دفع أموال وسبق أن عرض 4 لاعبين على باريس سان جرمان يختار منهم اثنين أو 3 حسب قيمتهم مقابل نجمه البرازيلي.

أما الحل الثاني، فذكرت الصحيفة الإسبانية أنه مقايضة مع دفع مبلغ مالي، حيث عرض برشلونة كوتينيو وراكيتش بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو وتم رفض العرض لكن الصفقة قد تتم في حال كان المبلغ أهم ويزيد عن 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين.

أما الحل الثالث، فأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه الإعارة، حيث من ضمن الحلول المقترحة أن يعير باريس سان جرمان نجمه لبرشلونة الذي يتكلف براتبه ويدفع مقابل إعارة لموسم أو موسمين وهو حل قد لا يرضي الفريق الفرنسي لكونه يحرمه من لاعب كبير بدون مقابل كبير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل الرابع هو إعارة نيمار مع إجبارية شراء عقده وهو حل يرضي برشلونة الذي لا يملك حاليًّا مبلغًا كبيرًا لدفعه مقابل نيمار لكن استعارته لمدة موسم ودفع ثمنه في نهايته قد يكون حلًا جيدًا لجميع الأطراف.