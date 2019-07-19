رياضة | أول تعليق من تريبير بعد إنتقاله الى أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تريبير بعد إنتقاله الى أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر تريبير لاعب توتنهام السابق، عن سعادته بالانضمام الى اتليتكو مدريد وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيًا وانه تحدي جديد له.

و في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال اللاعب الانجليزي: "لم أفكر مرتين، الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتمًا بي".

وأكمل: "كنت أشاهد أتلتيكو منذ عدة سنوات، وبالنسبة لي، سيميوني هو واحد من أفضل المدربين في العالم".

وأضاف: "لا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائمًا في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابًا".

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وأردف: "أنا هنا مع مدرب رائع، ولاعبون رائعون، أنا والفريق سنقدم كل شيء لمساعدة النادي على الفوز بالبطولات في السنوات القليلة المقبلة".

وأنهى :"أجريت أنا وبوكيتينو محادثة حول مستقبلي. لقد أوضحت له أن لدي فرصة للانضمام إلى أتلتيكو، ولا أرغب في تفويتها".

يذكر أن تريبيير لعب نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهي آخر مباراة لعبها بقميص توتنهام، وخسر امام ليفربول بنتيجة 2/0.