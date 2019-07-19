رياضة | قبل نهائي أمم إفريقيا 2019.. تعرف على السجل الكامل للفائزين بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي أمم إفريقيا 2019.. تعرف على السجل الكامل للفائزين بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال وجها لوجه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك في تمام التاسعة مساءا على أرضية استاد القاهرة، في مباراة نارية.

وسيتوج الفائز بمباراة اليوم بلقب البطولة التي تحمل الرقم 32 في تاريخ الكان، وهنا يستعرض "الخليج 365 الرياضي" سجل الفائزين بالبطولات السابقة.

- 1957: مصر

- 1959: مصر

- 1962: إثيوبيا

- 1963: غانا

- 1965: غانا

- 1968: زائير/الكونغو الديموقراطية حاليا

- 1970: السودان

- 1972: الكونغو برازافيل

- 1974: زائير

- 1976: المغرب

- 1978: غانا

- 1980: نيجيريا

- 1982: غانا

- 1984: الكاميرون

- 1986: مصر

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- 1988: الكاميرون

- 1990: الجزائر

- 1992: ساحل العاج

- 1994: نيجيريا

- 1996: جنوب افريقيا

- 1998: مصر

- 2000: الكاميرون

- 2002: الكاميرون

- 2004: تونس

- 2006: مصر

- 2008: مصر

- 2010: مصر

- 2012: زامبيا

- 2013: نيجيريا

- 2015: ساحل العاج

- 2017: الكاميرون