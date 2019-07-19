رياضة | نجم بايرن ميونخ يدخل حسابات برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ يدخل حسابات برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ في توجيه أنظاره لضم صفقة جديدة من نظيره بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الخطة الأساسية للبارسا هي التعاقد مع لاعب ريال بيتيس، جونيور فيربو، لكن مغالاة بيتيس دفعت برشلونة إلى التفكير في ضم النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من أن فيربو ظهير هجومي وقوي وسريع، يعتقد برشلونة أن المبلغ المطلوب من بيتيس، والبالغ 25 مليون يورو، كبير جدا، خاصة وأنه سيقوم بدور ثانوي كبديل لجوردي ألبا، ويرفض اللجوء لشرطه الجزائي الذي يصل إلى 50 مليون يورو.

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وفي هذا الإطار، قام البلوجرانا بتفعيل خطة بديلة للتعاقد مع ظهير قوي ينافس ألبا في مركز الظهير الأيسر، ويعد ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ، هو الخيار الأفضل لهذه المهمة.

ولن يواجه برشلونة مقاومة كبيرة من البايرن لا سيما وأن عقد اللاعب سينتهي في 2021، لذلك لا يستبعد النادي البافاري بيع المدافع النمساوي هذا الصيف، خاصة وأن لديه بعض الخطط لتجديد دماء الفريق.

وضم بايرن ميونخ، الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد هذا الصيف، وبالتالي سيكون الأقرب للمشاركة، أو على الأقل سيحرم ألابا من المشاركة باستمرار على مدار الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديفيد ألابا لا يرغب في تجديد عقده مع بايرن ميونخ، خاصة بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز.