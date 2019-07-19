رياضة | الموقف النهائي لريال مدريد من رحيل نجم الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقف النهائي لريال مدريد من رحيل نجم الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، موقف نجم الفريق ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية ، أن ريال مدريد يؤكد خلال الجولة الأمريكية أنه لا نية لدى النادي في بيع أسينسيو هذا الصيف.

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وتابعت كادينا سير الإسبانية، أن اسينسيو لم يعد خيارا للرحيل بنهاية الموسم الماضي، وكانت هناك أصوات داخل البرنابيو ترى بأنه إن وصل عرض كبير للاعب فيمكنه الرحيل. هذا الحديث جذب اهتمامًا كبيرًا في الكرة الأوروبية.

ووجه مسئولو ريال مدريد رسالة للاعب ‘‘ماركو، نحن لا نريد بيعك‘‘، ليغلق الفريق الملكي الباب أمام عدد من الأندية التي كانت ترغب في ضم الموهبة الإسبانية.

وكان عدد من الأندية قد طلب ضم اسينسيو، وفي مقدمتهم كل من ليفربول ويوفنتوس.