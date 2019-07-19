اونلاين | كورة ستار TV مشاهدة مباراة السنغال والجزائر رابط KORA STAR بث مباشر مباراة finalكورة أونلاين تابع لايف نهائي إفريقيا can

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، مع منافسه منتخب السنغال اليوم الجمعة 19/7/2019 في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، يلا شوت حصري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية YALA SHOOOT PLUS.

كورة أون لاين ومتابعة المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1و2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات KOORA LIVE، وستكون تلك المواجهة نارية بين المنتخبين KOORA ONLINE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مواجهة السنغال :-

حارس مرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيغولي - رياض محرز.

خط الهجوم : بغداد بونجاح.

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال :-

حارس مرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي - ساليو سيس- شيخو كوياتي - لأميني جاساما

خط الوسط : بادو ندياي - إدريسا جاي - ساديو ماني - هنري سايفت - إسماعيلا سار.

خط الهجوم : مباي نيانج.

كورة لايف ولم يخسر محاربي الصحراء في البطولة اي مباراة حتى الآن، حيث حقق الانتصارات في جميع المباريات عدا مباراة واحدة انتهت بالتعادل أمام كوت ديفوار، وتحقيق الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء KOORA STAR، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال KOOORA GOAL.

كورة ستار بينما خسر منتخب السنغال مباراة وحيدة في البطولة أمام منتخب الجزائر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة هدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي BEIN MATSH، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال LIVE7HD، ويسعى لاعبو محاربي الصحراء لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الجزائري، وكان اللقب الأول في عام 1990 عندما كانت تلعب تلك النسخة على أرض الجزائر ووسط جماهيرهم COOL KORA.