اونلاين | يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر.. رابط مباراة Final الجزائر africa cup of nations 2019

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بث الاسطورة لمباراة منتخب الجزائر مع منتخب السنغال يوم الجمعة 19 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي على أرض الفراعنة، LIVE7HD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية KOORA STAR، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال BEIN MATCH.

كول كورة وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى الدور النهائي على حساب منتخب تونس، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت بعد 120 دقيقة في الوقت الأصلي والإضافي KORA STAR، ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ الخضر ببطولة كأس الأمم الأفريقية COOL KORA.

كورة توداي بينما صعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي KORA2DAY، بينما يسعى منتخب السنغال للفوز باللقب الاول في تاريخ البلاد يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب KORAHD.

كورة ستار تابع المباراة كاملة ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مواجهة السنغال KOORA STAR :-

حارس مرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيغولي - رياض محرز.

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خط الهجوم : بغداد بونجاح.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال :-

حارس مرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي - ساليو سيس- شيخو كوياتي - لأميني جاساما

خط الوسط : بادو ندياي - إدريسا جاي - ساديو ماني - هنري سايفت - إسماعيلا سار.

خط الهجوم : مباي نيانج.

يلا شوت حصري مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال YALA SHOOOT PLUS، حيث ستكون تلك المباراة على صفيح ناري بين الفريقين KOOORA GOAL، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السنغال KOORA ONLINE، مواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر YALLA LIVE، وتعد هذة المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي في مصر كورة اتش دي kol7sry، وستكون بي إن سبورتس ناقلة لتلك المباراة النهائية beIN SPORTS