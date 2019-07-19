شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعاً جزائرياً قبل مباراة نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة 1550 مشجعا قادمين من عدة مدن جزائرية على متن تسع طائرات لمؤازرة منتخب بلادهم الذي يلتقي اليوم نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بمصر.

وصرح مصدر بمطار القاهرة :«تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر»، مضيفا أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبالهم مع تخصيص ساحة انتظار، لحافلات الجماهير.

وتابع أنه «جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر في إنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم في القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال».