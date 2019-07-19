شكرا لقرائتكم هل يقر الدوري المصري تعديلات الفيفا على مباريات الموسم الجاري؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام أن التعديلات الجديدة على قانون الحكام سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل خاصة أنه تم إقرار التعديلات فى يونيو الماضى، واللوائح تقضى بأن يتم إنهاء الموسم بنفس اللوائح الموضوعة من بداية الموسم.

لذلك قرر مسئولو اتحاد الكرة عدم تطبيق التعديلات الأخيرة على قوانين التحكيم خلال مباريات الدورى المتبقية من عمر المسابقة الحالية حيث يتبقى مباريات: الزمالك * الجونة.. الزمالك * الإسماعيلى.. الأهلى * المقاولون.. الأهلى * الزمالك.

جاءت التعديلات الجديدة التى أقرها "فيفا" على النحو التالى:



1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

2- اللاعب المستبدل، ليس محتمًا عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له. 3- اللاعبون أصبح مسموحًا لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

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4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفنى والإدارى للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقا.

5- إذا لمست الكرة الحكم فى إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، فى ركلات الجزاء.

7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل فى الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.