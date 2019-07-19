شكرا لقرائتكم أحمد الصغير يتأهل لـ32 فى بطولة العالم للسلاح بالمجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أحمد الصغير لاعب المنتخب الوطنى لسلاح سيف المبارزة، فى التأهل إلى دور الـ32 من بطولة العالم للسلاح، المقامة فى المجر وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى. وحجز الصغير مقعده فى هذا الدور بالفوز على لاعب أمريكا بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 64 الرئيسى. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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