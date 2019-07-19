شكرا لقرائتكم تامر موسى ممثلا عن الإسماعيلى فى قرعة البطولة العربية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، تامر موسى عضو المجلس، بحضور قرعة البطولة العربية فى المغرب، ممثلا عن الدراويش والمقرر لها السبت المقبل.

وأعلن طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، أن اختيار الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى نظرا لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى.

وأوضح طلال الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن الإسماعيلى يحمل تاريخا كبيرا سواء على الصعيد المحلى أو القارى، لذا نسعد كثيرا بتواجده فى البطولة، مشيرا إلى أنه تم عرض على مسئولى الإسماعيلى النظام الجديد الخاص بالنسخة الجديدة للبطولة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات تزيد من قوة المنافسة.

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وكان المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الدراويش أمين الصندوق قد وقع عقود المشاركة بالنسخة الجديدة للبطولة فى وقت سابق.