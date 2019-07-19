شكرا لقرائتكم أزمة فى ملف طاهر محمد طاهر بالمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" من مصادره الخاصة داخل نادى المقاولون العرب أن تجديد عقد طاهر محمد طاهر مع ناديه يواجه أزمة، فمازال ملف مهاجم المقاولون العرب مفتوحاً رغم إعلان إدارة ذئاب الجبل تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وشهدت الفترة الماضية تمرد من جانب اللاعب الشاب على ناديه، بسبب قيمة الشرط الجزائى التى حددها النادى للموافقة على احترافه، فرغم أن الأخير رحب بالتجديد على العقود خلال جلسته الأخيرة مع مسئولو المقاولون إلا أن أزمة الشرط الجزائى مازالت تُمثل أزمة كُبرى بين الطرفين.

ويحاول مسئولو المقاولون حسم هذه الأزمة فى غضون الأيام القليلة المقبلة وكان المهندس محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، قد أعلن إنه نجح فى تمديد عقد المهاجم الدولى لمدة 3 مواسم لينتهى فى موسم 2021-2022، ومازالت المفاوضات قائمة مع وكيل طاهر محمد طاهر.

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وتخشى إدارة المقاولون أن تفقد لاعباً آخر بنفس الطريقة التى فقدت بها أحمد على هداف ذئاب الجبل والدورى العام، والذى رحل إلى بيراميدز بعد سداد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدرة بـ500 ألف جنيه، وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب داخل المقاولون العرب من تصرف اللاعب خاصة وأن ذئاب الجبل يستعدون لخوض مباراة مهمة أمام الأهلى فى ختام مسابقة الدورى العام والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

ويحأول مسئولو المقاولون حسم هذه الأزمة فى غضون الأيام القليلة المقبلة وكان المهندس محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقأولون العرب، قد أعلن إنه نجح فى تمديد عقد المهاجم الدولى لمدة 3 مواسم لينتهى فى موسم 2021-2022،ومازالت المفأوضات قائمة مع وكيل طاهر محمد طاهر.

وتخشى إدارة المقاولون أن تفقد لاعباً آخر بنفس الطريقة التى فقدت بها أحمد على هداف ذئاب الجبل والدورى العام، والذى رحل إلى بيراميدز بعد سداد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدرة بـ500 ألف جنيه، وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب داخل المقاولون العرب من تصرف اللاعب خاصة أن ذئاب الجبل يستعدون لخوض مباراة مهمة أمام الأهلى فى ختام مسابقة الدورى العام، والمقرر لها 24 يوليو الجارى.