شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختار تامر موسى لحضور قرعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على سفر تامر موسى عضو المجلس للمغرب لحضور قرعة البطولة العربية ممثلا عن الدراويش، والمقرر لها السبت المقبل .
وكشف طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن اختيار الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى نظرا لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى.
وأضاف طلال الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن الإسماعيلى يحمل تاريخا كبيرا سواء على الصعيد المحلى أو القارى، لذا نسعد كثيرا بتواجده فى البطولة.
وأشار الشيخ إلى أنه تم عرض على مسئولى الإسماعيلى النظام الجديد الخاص بالنسخة الجديدة للبطولة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات تزيد من قوة المنافسة.
ووقع المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الدراويش أمين الصندوق عقود المشاركة بالنسخة الجديدة للبطولة فى وقت سابق.
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