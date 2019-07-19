رحله لمنظمى ومتطوعى مجموعة الإسماعيلى لمتابعة نهائى أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة المجموعة السادسة للكان بالإسماعيلية رحلة للمنظمين والأفراد الذين شاركوا فى تنظيم لقاءات المجموعة على ملعب استاد الإسماعيلية، لمتابعه لقاء نهائى البطوله بين منتخبى الجزائر والسنغال بجانب متابعه وقائع حفل الختام. ويستضيف استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري. وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية ، وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات. وجاءت الرحله لحضور نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 تقديرا من قيادات مجموعة الإسماعيلية للمنظمين والمتطوعين على مجهوداتهم الفترة الماضية.

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