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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..صراع " مانى و محرز " فى نهائى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جميع محبى و عشاق الساحرة المستديرة لقاء نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المرتقب بين منتخبا الجزائر و السنغال و المقرر له مساء اليوم بإستاد القاهرة.
و يشهد النهائى صراع مختلف بين محترفا الدورى الإنجليزى الثنائى رياض محرز نجم منتخب الجزائر المحترف فى صفوف مانشستر سيتى و ساديو مانى نجم منتخب السنغال المحترف فى صفوف ليفربول ، فى ظل رغبة كلا منهما فى تحقيق اللقب لمنتخب بلاده .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى الثنائى فى الصور التالية :
ساديو مانى فى أحد اللقاءات
رياض محرز 3
إبتسامة رياض محرز
ساديو مانى 2
حماس ساديو مانى
ساديو مانى 4
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