شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..صراع " مانى و محرز " فى نهائى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جميع محبى و عشاق الساحرة المستديرة لقاء نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المرتقب بين منتخبا الجزائر و السنغال و المقرر له مساء اليوم بإستاد القاهرة.

و يشهد النهائى صراع مختلف بين محترفا الدورى الإنجليزى الثنائى رياض محرز نجم منتخب الجزائر المحترف فى صفوف مانشستر سيتى و ساديو مانى نجم منتخب السنغال المحترف فى صفوف ليفربول ، فى ظل رغبة كلا منهما فى تحقيق اللقب لمنتخب بلاده .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى الثنائى فى الصور التالية :



ساديو مانى فى أحد اللقاءات



رياض محرز 3



إبتسامة رياض محرز

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ساديو مانى 2



حماس ساديو مانى