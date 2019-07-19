شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يتمرد على المقاولون العرب بسبب الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، مفتوحاً رغم إعلان إدارة ذئاب الجبل تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن تجديد عقد طاهر مع ناديه يواجه أزمة.

وشهدت الفترة الماضية تمرد اللاعب الشاب على ناديه بسبب قيمة الشرط الجزائى التى حددها النادى للموافقة على احترافه، وعلى الرغم من أن الأخير رحب بتجديد العقود خلال جلسته الأخيرة مع مسئولى المقاولون، إلا أن أزمة الشرط الجزائى مازالت تُمثل أزمة كُبرى بين الطرفين.

ويحاول مسئولو المقاولون حسم هذه الأزمة فى غضون الأيام القليلة المقبلة، وكان المهندس محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، قد أعلن أنه نجح فى تمديد عقد المهاجم الدولى لمدة 3 مواسم لينتهى فى موسم 2021-2022،ومازالت المفاوضات قائمة مع وكيل طاهر محمد طاهر.

وتخشى إدارة المقاولون أن تفقد لاعباً آخر بنفس الطريقة التى فقدت بها أحمد على هداف ذئاب الجبل والدورى العام، والذى رحل إلى بيراميدز بعد سداد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدرة بـ500 ألف جنيه، وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب داخل المقاولون العرب من تصرف اللاعب، خاصة أن ذئاب الجبل يستعدون لخوض مباراة مهمة أمام الأهلي فى ختام مسابقة الدورى العام والمقرر لها 24 يوليو الجارى.