تعرف على أغلى 10 مواهب في تاريخ كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انضم ماتيس دي ليخت أمس الخميس رسميا إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي قادما من أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة باتت الأغلى في تاريخ الكالشيو.

وبلغت قيمة صفقة انتقال صاحب الـ20 عامًا إلى اليوفي 75 مليون يورو، بجانب 10.5 ملايين كحوافز إضافية، ليصبح المدافع الدولي الهولندي الواعد آخر المواهب التي تكلف الأندية ملايين الجنيهات.

وبالعودة إلى عام 2004، سنجد أن بداية اقتناص المواهب كانت بتعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المهاجم واين روني من إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، حين كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

ويبقى الرقم القياسي الأغلى في تاريخ كرة القدم مسجلا باسم الموهبة الفرنسية كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويليه البرتغالي جواو فيليكس الوافد الجديد إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونستعرض في القائمة التالية قائمة أغلى 10 مواهب في تاريخ كرة القدم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية:

1- الفرنسي كيليان مبابي: موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017 - 165.7 مليون جنيه إسترليني.

2- البرتغالي جواو فيليكس: بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 - 113 مليون جنيه إسترليني.

3- الهولندي ماتياس دي ليخت: أياكس أمستردام إلى يوفنتوس عام 2019 - 67.8 مليون جنيه إسترليني.

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4- الفرنسي أنتوني مارسيال: موناكو إلى مانشستر يونايتد عام 2015 - 58 مليون جنيه إسترليني.

5- البرازيلي رودريجو جويس: سانتوس إلى ريال مدريد عام 2019 - 40 مليون جنيه إسترليني.

6- البرازيلي فينيسيوس جونيور: فلامنجو إلى ريال مدريد عام 2018 - 38.7 مليون جنيه إسترليني.

7- البرازيلي لوكاس مورا: ساو باولو إلى باريس سان جيرمان عام 2012 - 35.5 مليون جنيه إسترليني.

8- الإنجليزي لوك شاو: ساوثهامبتون إلى مانشستر يونايتد عام 2014 - 31 مليون جنيه إسترليني.

9- الإنجليزي واين روني: إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2004 - 27 مليون جنيه إسترليني.

10- البرتغالي ريناتو سانشيز: بنفيكا إلى بايرن ميونيخ عام 2016 - 27.5 مليون جنيه إسترليني.