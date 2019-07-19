تقرير.. 8 مباريات = 4 ألقاب.. كيف يحقق الزمالك الخماسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"8 مباريات بـ4 بطولات"، هكذا أكد رئيس الزمالك قدرة الفريق على إنهاء الموسم الجاري بحصد أربعة ألقاب جديدة، بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي خلال شهر مايو الماضي.

ورصد رئيس القلعة البيضاء أمس الخميس مكافآت وصفها بـ"الخيالية" حال تتويج فريقه ببطولة الدوري المصري الممتاز (2018-2019)، من أجل تحفيز اللاعبين على حصد كل النقاط المتبقية في المسابقة.

ويستهدف الزمالك التتويج بالدوري والكأس والسوبر الإفريقي والسوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي 2018 بـ24 ساعة فقط.

واستعان النادي بخدمات المدير الفني خالد جلال، بعد نهاية عقد المدرب السويسري السابق كريستيان جروس الذي حقق الكونفدرالية، لتصبح أول أضلاع الخماسية المحتملة.

وستلعب الأيام المقبلة خلال الشهرين القادمين دورا كبيرا في تحديد فرص الزمالك في حصد الأربعة ألقاب كالتالي:

1- الدوري المصري:

يستهل الزمالك المرحلة الحاسمة في ذلك الموسم الاستثنائي بمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل مع عودة الدوري بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، التي تُختتم منافساتها الليلة.

ويواجه الزمالك أندية الجونة والإسماعيلي والأهلي في ختام مباريات الدوري أيام 21 و24 و28 يوليو الجاري، بحثاً عن اللقب رقم 13 في تاريخ النادي بالدوري المصري، والأول منذ موسم (2014-2015).

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي أنهى مبارياته، و6 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

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2- السوبر الإفريقي:

تُوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية في العام الحالي، وينتظر ملاقاة بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في منتصف أغسطس المقبل أحد أيام 16 أو 17 أو 18 بالإمارات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد رغم تتويج الفريق التونسي باللقب، بسبب الأحداث التي شهدها إياب النهائي بعد نهاية الذهاب (1-1).

وأقام "كاف" النسخة الماضية من بطولة السوبر الإفريقي في قطر خلال شهر مارس الماضي، والتي فاز بها الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال بنتيجة (2-1).

3- كأس مصر:

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بالكأس بعد إقصاء مركز شباب منية سمنود من دور الـ32 والإنتاج الحربي من دور الـ16، ويسعى الفريق لاستكمال مشواره من أجل حصد اللقب السادس في آخر سبعة أعوام.

وضرب الزمالك موعدا في ربع النهائي مع مصر المقاصة يوم 1 سبتمبر المقبل، وإذا نجح في التأهل سيواجه الاتحاد السكندري يوم 5 سبتمبر، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للمسابقة يوم 9 سبتمبر.

وعلى الجانب الآخر، سيلتقي الأهلي أمام بيراميدز في دور الـ16 يوم 28 أغسطس المقبل، وسيواجه الفائز فريق حرس الحدود في الدور ربع النهائي يوم 1 سبتمبر، قبل ملاقاة بتروجيت بنصف النهائي يوم 5 سبتمبر.

4- السوبر المصري:

ستقام مباراة كأس السوبر المصري لعام 2018 في يوم 18 سبتمبر 2019، والتي ستجمع بين الزمالك بصفته بطل كأس مصر (2017-2018)، والأهلي حامل لقب الدوري.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية أن مباراة السوبر ستقام في دولة الإمارات، وسط أنباء أخرى تشير إلى إمكانية إقامتها على ملعب ستاد القاهرة.

وكانت الإمارات احتضنت الثلاث نسخ الماضية من السوبر المصري، والتي شهدت تتويج الأهلي بنسختي 2015 أمام الزمالك و2017 أمام المصري، بينما حصد الفريق الأبيض لقب 2016 أمام غريمه الأحمر.