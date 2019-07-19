أمير مرتضى يكشف كواليس التعاقد مع أشرف بن شرقي

كشف أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن المفاوضات والاتصالات مع المغربي أشرف بن شرقي، الوافد حديثًا للفريق، كانت من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أشار أمير مرتضى إلى أن الزمالك كانت لديه رغبة في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير، لكن قيامه باللعب لنادي الهلال السعودي، وإعارته لنادي لانس الفرنسي، وقفا حائلًا دون

إتمام الصفقة في يناير الماضي، وأنه تم التفاوض بشكل مباشر مع الهلال السعودى لإنهاء الصفقة، وكان هناك ترحيب قوى بانضمام اللاعب للزمالك.

مشيرًا إلى أن القيمة المالية لصفقة أشرف بن شرقى في حدود المعقول، وليست أرقامًا خيالية.