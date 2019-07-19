رياضة | الجزائر والسنغال.. من يتوج بلقب النسخة الـ32 لكأس أمم إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر والسنغال.. من يتوج بلقب النسخة الـ32 لكأس أمم إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 إلى محطته الأخيرة، حيث يستضيف استاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم، المباراة النهائية للنسخة الثانية والثلاثين للكان الإفريقي بين السنغال والجزائر.

ويدخل المنتخب السنغالي موقعة اليوم وهو يبحث عن لقبه القاري الأول، حيث وصل أسود التيرانجا للمباراة النهائية للبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما خسر اللقب الأول أمام الكاميرون في نسخة عام 2002، ويسعى سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لاستغلال قدرات لاعبيه المميزين لكتابة اسمه بحروف من نور كأول الفائزين باللقب في تاريخ السنغال، وسيعتمد على ساديو ماني نجمه الأول.

على الجانب الأخر، يبحث منتخب الجزائر بقيادة مدربه المخضرم جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

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والتقى المنتخبان من قبل في 4 مواجهات سابقة في كأس أمم إفريقيا، وتعد السنغال فأل خير للجزائريين إذ سبق لمحاربي الصحراء أن هزموا أسود التيرانجا في نسخة 1990، البطولة الوحيدة التي توج بها الجزائريون.

وتحظى مباراة اليوم باهتمام إعلامي كبير على الساحة الإفريقية والعالمية، وتعد النسخة الحالية من بين الأكثر نجاحا في القارة السمراء.