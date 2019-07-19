الامارات | موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على العرس الإفريقي الأكبر في تاريخ القارة، كأس الأمم الإفريقية الذي شهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تنظيم هو الأروع والأفضل في تاريخ البطولات خاصة بعدما استلمت مصر تنظيم البطولة قبل أشهر قليلة ومفاجأة من انطلاقتها بعد إعتذار الكاميرون.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي، اليوم الجمعة، في إطار المباراة النهائية للبطولة وسيكون استاد القاهرة، مسرحًا لمتابعة الصراع الخاص بين الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وستكون هذه المواجهة الثانية بينهما في هذه البطولة بعدما تفوقت الجزائر 1-0 على السنغال في دور المجموعات.

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وستقام المباراة عند الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات ومن المتوقع أن تشهد جمهور جزائري عربي كبير في المدرجات.