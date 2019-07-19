الامارات | أبرز ما قاله مدرب منتخب الجزائر عن مباراة نهائي أمم أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قاله مدرب منتخب الجزائر عن مباراة نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر اقامتها في الساعة الحادية عشر من مساءاليوم بتوقيت الإمارات، وتناول المدرب العديد من الجوانب حول المباراة المنتظر، وهنا أبرز ما جاء على لسان المدرب الجزائري:

-نحن ندرك الظروف في بلدنا، أظهر فريقنا أشياء رائعة مؤخرًا، لكن تركيزنا ينصب على النهائي ونريد الفوز بالبطولة من أجل شعبنا. نريد أن نجعلهم سعداء.

- سوف نستعد للمباراة كما فعلنا مع المباريات السابقة، نحن نركز ونعتمد على دوافع اللاعبين وحماسهم.

- نحن نستعد في أفضل الظروف ونلعب هذه المباراة فقط للفوز، مباراة مرحلة المجموعات مختلفة تماماً، فهذه مباراة حاسمة. كلا الفريقين على مستوى نفسي عالي ولذا هما هنا.

- نحن نلعب ضد أفضل منتخب أفريقي، ولعب في كأس العالم السابقة، الخسارة واردة، وهم المرشحون للفوز.

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- لم أتحدث إلى أليو سيسيه، لكننا سنتحدث بعد المباراة، من المفارقات أن الطفلين اللذين نشأ معاً يتواجهان الآن في المباراة النهائية، كنا نلعب معًا كأولاد صغار في باريس، الآن نحن مدربون لفرقنا الوطنية، القدر حدد مصيرنا في هذا النهائي.

- كونك عاطفيًا لا يحرمك من التفكير جيدًا، مباريات مثل تلك تحتاج للجانبين على حد سواء.

- حدثت العديد من التغييرات بين عامي 2014 و2019، نعم كان بعض اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، لكنني أعتقد أن الأمر مختلف كثيرًا. لدينا أفضل هجوم وثاني أفضل دفاع ونفوز بشكل مقنع. ليس لي أن أقول إن كنا نستحق اللقب أم لا، النتائج هي التي تقول ذلك.

- نحن لسنا متعبين، ولكننا مستعدون بنسبة 100 ٪

- أطلب من أنصارنا الاحتفال بطريقة مسؤولة، نحن نحزن على أخبار أولئك الذين توفوا أثناء الاحتفال، نحن نحاول تمثيل بلدنا بطريقة مسؤولة وعلينا احترام البلد الذي نحن فيه.