الشرطة الإيطالية تلقي القبض علي مهاجم منتخب فرنسا السابق

كشفت تقارير صحفية ايطالية، أن الشرطة ألقت القبض على الفرنسي ديفيد تريزيجيه نجم يوفنتوس السابق، بسبب قيادته السيارة وهو مخموراً .

وأكد التقارير، أن تريزيجيه كان برفقة ماورو كامورانيزي نجم اليوفي السابق، حيث كانا عائدان من مهرجان تذوق للخمور.

وأضافت التقارير، أنه تم إيقاف سيارة نريزيجيه بالقرب من ساحة كاستيلو، وكان تحت تأثير الكحول ورفض إجراء اختبار الكحول الذي طالبت به الشرطة الإيطالية.

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وأوضحت التقارير، أن تريزيجيه دخل في مشادة كلامية مع الشرطة الايطالية بسبب رفضه اجراء اختبار كشف الكحول ولكنه خضع اليه في نهاية المطاف، حيث أظهر الاختبار أن نسبة الكحول أعلى من الحد المسموح به، وتم سحب رخصة القيادة من مهاجم فرنسا السابق.

وأفادت التقارير، أن تريزيجيه معرض للغرامة المالية أيضًا.