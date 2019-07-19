شكرا لقرائتكم الزمالك يُطالب محمود علاء بتأجيل مفاوضات النصر السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر محمود علاء مدافع الزمالك، مسئولى النادى الأبيض بتلقيه مفاوضات من عددا من الوسطاء من أجل الانتقال إلى صفوف النصر السعودى فى فترة الانتقالات الصيفية، إلا إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض طالبه هو وجميع اللاعبين الأساسيين فى الوقت الحالى بغلق ملف الانتقالات نهائياً والتركيز فقط فى حسم الدورى الممتاز فى المباريات الحاسمة للقب بداية من مواجهة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

وبذلك سيؤجل محمود علاء ملف عرض النصر السعودى بجانب العروض الأخرى التى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من خوض المواجهات الحاسمة للفريق الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز مع التأكيد على رغبته فى تفضيله الدورى السعودى عن العروض الأخرى التى تلقاها فى الفترة الأخيرة خاصة لجدية الأندية السعودية فى التفاوض معه خلال الفترة الأخيرة.