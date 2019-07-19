باهر المحمدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى بعد أداء مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الجمعة باهر المحمدى مدافع النادى الاسماعيلى فى تدريبات فريقه عقب عودته للقاهرة بعد أداء مناسك العمرة .

وتواجد المحمدى فى تدريبات الإسماعيلى بعد حصوله على راحة عدة أيام، بعد عودته من صفوف منتخب مصر.

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منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الحالى.