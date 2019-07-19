شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يرغب فى كسر فئة الـ3 ملايين جنيه للبقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لمسئولى النادى الأبيض رغبته فى البقاء داخل النادى حال زيادة عقده بصورة جيدة خاصة أن عقده الحالى ينتهى بنهاية الموسم القادم .

ويحصل حازم إمام على 3 ملايين جنيه فى الموسم وهو ما طلب اللاعب زيادته للبقاء وهو الملف الذى قرر مسئولو النادى الأبيض غلقه أيضا فى الوقت الحالى للتركيز فى مباريات الدورى مع إعادة فتحه وحسمه بشكل نهائى ببقاء اللاعب أو رحيله بعد الانتهاء من البطولة المحلية.

ويأتى التركيز داخل الزمالك حاليا منصبا حول مواجهات حسم الدورى الممتاز بداية من مواجهة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.