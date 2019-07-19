رياضة | الزمالك يفتح النار على كهربا بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتح النار على كهربا بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، هجوما ناريا على محمود كهربا لاعب الفريق الذي سافر لتركيا لانضمامة لأحد أندية الدوري هناك.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: "نادي الزمالك يقدر لاعبيه جيدًا، ولن نتأثر بكلمتين"، مضيفا: "انتهى عصر الجلوس في الغرف المغلقة للاعبين يطلبون ملايين، ثم ينزلون المباريات يقبلون الشعار".

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك : " كهربا بصق في وجه الجماهير وأخطأ في حقهم قبل ذلك، ونحن قمنا بتدارك الأزمة وحلها".

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وأكد نجل رئيس الزمالك، أن عصر اللعب بورقة الانتقال للنادي الأهلي انتهى: "نحن في مؤسسة وتلك سياسة النادي".

واتم حديثه قائلا: " الزمالك مفتوح أماك أي لاعب يريد الاعتذار أو التفاوض، ولكن لن نهدم فرقه قوامها أكثر من 27 لاعبا، من أجل لاعب بيتدلع".

من جانبه، قال رئيس الزمالك في فيديو أثناء اجتماعه مع اللاعبين: "لو أحضر لي محمود كهربا عرضا من النادي الأهلي، سينتقل له على الفور".