رياضة | أزمة جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود حالة من التوتر بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب الصفقة المحتملة بينهما وهي اقتراب نيمار دا سيلفا من العودة إلى البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن برشلونة يعتبر النادي الوحيد الذي أبدى رغبة حقيقية في ضم نيمار في الوقت الذي يرغب فيه النجم البرازيلي في الرحيل عن صفوف الفريق بأي ثمن.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن تحركات البارسا أصابت مسئولي باريس سان جيرمان بالانزعاج الشديد لتأثيرها على التزام نيمار في الفترة الأخيرة.

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ونقلت الصحيفة الفرنسية عن تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة برشلونة متخوفة أيضًا من إصابات نيمار في الفترة الأخيرة وزيادة وزنه في فترة التعافي من إصابة في كاحل القدم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من الضبابية الشديدة إلا أن نيمار متفائل كثيرًا بإتمام الصفقة خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة لديه عدد كبير من اللاعبين في خط الهجوم كما أنه يجب عليه تقليص قائمته من اللاعبين خارج قارة أوروبا بقائمته في حين يعتبر فيليبي كوتينيو من أبرز الأسماء التي اختارها مسئولو باريس سان جيرمان في الصفقة التبادلية المحتملة مقابل عودة نيمار إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن القائمة ضمت أيضا لاعبين لا يفكرون في الرحيل عن برشلونة ولكن هناك العديد من الأندية أبدت اهتمامها بهم على رأسهم صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي الذي أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن إعجابه به بالإضافة إلى الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.