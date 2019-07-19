رياضة | أرقام مثيرة لا تفوتك عن قمة الجزائر والسنغال في نهائي الكان (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة لا تفوتك عن قمة الجزائر والسنغال في نهائي الكان (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع قمة نارية مثيرة، عندما يفتتح استاد القاهرة أبوابه في التاسعة مساء اليوم لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.

ويسعى محاربو الصحراء، بقيادة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما حصلوا على اللقب الأول عام 1990 بعد التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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في حين يبحث "أسود التيرانغا"، بقيادة لاعب ليفربول الانجليزي ساديو ماني، عن أول ألقابهم القارية في ثاني نهائي يخوضونه في تاريخهم في كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسروا النهائي الأول أمام الكاميرون عام 2002.

وهنا يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أنفوجراف به أهم المعلومات عن المنتخبين قبل موقعة نهائي الكان.