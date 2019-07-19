رياضة | يوفنتوس يستعد لتوجيه ضربة قاتلة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستعد لتوجيه ضربة قاتلة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسباني" وفقًا للمعلومات الواردة من شبكة "RAI Sport الإيطالية" أن والد ووكيل أعمال اللاعب البرازيلي نيمار يخطط لعقد اجتماع مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، للاتفاق حول التعاقد معه بالموسم الجديد.



يأتي ذلك عقب الأنباء التي ترددت في الأونة الأخيرة، عن تراجع برشلونة الإسباني من إتمام التعاقد مع اللاعب بسبب مغالاة ناديه في المطالب المادية ومماطلة نيمار في التوقيع على عقود انتقاله بصفة رسمية.