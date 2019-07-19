رياضة | التعاون يحصل غلى توقيع مدافع النصر السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يحصل غلى توقيع مدافع النصر السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، عن تعاقده مع المدافع ياسين براني قادمًا من صفوف القادسية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسمياً مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي "ظهير أيمن" 25 عاماً". وأضاف: "ووقع اللاعب عقده مع التعاون والذي يمتد لثلاثة مواسم، بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم". ويذكر بأن برناوي قد سبق له خوض العديد من التجارب كان أبرزها في أندية النصر، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، التعاون.

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