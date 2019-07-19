شكرا لقرائتكم الأهلي يلتقي البلاستيك وديا استعدادا لمواجهة الذئاب والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره البلاستيك ودياً اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وهى المباراة التي تم تأجيلها 24 ساعة، بعد أن كان مقرر اقامتها أمس الخميس.
وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء أمس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، عقب العودة من معسكر إسبانيا مساء الثلاثاء ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.
وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.
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