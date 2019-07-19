شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواجه البلاستيك اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره البلاستيك ودياً اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وهى المباراة التي تم تأجيلها 24 ساعة، بعد أن كان مقرر اقامتها أمس الخميس.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء أمس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، عقب العودة من معسكر إسبانيا مساء الثلاثاء ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.