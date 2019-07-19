شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير الليلة للجونة استعدادا لأول موقعة فى مباريات حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك بقيادة خالد جلال، مرانه الأخير فى القاهرة عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى على أن يتم بعد المران إعلان قائمة المعسكر المغلق الذى سيدخله الفريق بداية من مساء اليوم الجمعة.

وسيتوجه فريق الزمالك بعد المران مباشرة إلى الجونة لدخول معسكر مغلق هناك حتى الانتهاء من المباراة وسيشهد مران اليوم تطبيق خطة المباراة وشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس.

وتكتمل الصفوف البيضاء بانضمام الدولى التونسى فرجانى ساسى إلى صفوف الفريق بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 فيما يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات المغربى خالد بوطيب الذى تعرض لإصابة فى الركبة مع منتخب بلاده فى أمم إفريقيا ويتم تأهيله حالياً.