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الإسماعيلي يتراجع عن بيع المدافع الغاني بافور فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر علي بقاء الغاني ريتشارد بافور مدافع الفريق بعد تعثر التعاقد مع مدافع بديل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لذا رفض الدراويش فكرة الاستغناء عن بافور لمواجهة النقص العددي في المدافعين بقائمة الفريق .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

 

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