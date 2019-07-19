شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الوطنى للمنتخب..هو مين ؟! حسن شحاتة.. حسام حسن..حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاورات ومناقشات تدور فى الكواليس حاليا من أجل إختيار الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى خافير أجيرى، المدير الفنى المُقال على خلفية الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تقام فى مصر حاليا،عقب الخسارة من جنوب افريقيا بهدف نظيف.

وتعتبر كل الإحتمالات واردة قبل إختيار الجهاز الفنى الجديد، من حيث هوية المدرب الجديد سواء مدرب وطنى أم أجنبى، وشهدت الساعات الأخيرة ترديد بعض أسماء المدربين الوطنيين لقيادة المنتخب، وأبرزهم حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدرى.

المعلم

تردد إسم المعلم حسن شحاتة بقوة خلال الساعات الأخيرة، كمرشح لقيادة الفراعنة استنادا إلى إنجازاته الكبيرة مع المنتخب والتتويج ببطولات أمم افريقيا 2006 و2008 و2010، ورغبة من المؤيدين له فى عودة الروح والإنتماء إلى منتخب مصر بعدما غاب عن اللاعبين الحماس والإصرار فى البطولة الأخيرة، كما ترددت أنباء عن استقرار المعلم على جهازه المعاون ويضم أحمد حسن فى منصب مدير منتخب مصر، وحمادة صدقى مدربا عاما، وعبد الظاهر السقا أومحمد شوقى فى منصب المدرب المساعد، وعصام الحضرى فى منصب مدرب حراس الفراعنة، ورغم إنجازات المعلم إلا أن هناك بعض المخاوفات من تعيينه بسبب ابتعاده عن التدريب طوال الفترة الماضية بجانب عامل السن حيث بلغ 72 عاما.

وسبق لحسن شحاتة تدريب منتخب مصر سواء الشباب أو الأول وتحقيق إنجازات كبيرة معه يصعب تكرارها، حيث نجح فى التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقَّق العديد من الإنجازات المهمة خلال تدريبه للمنتخب المصرى من 2004 إلى 2011، ويُعد المدرب الأطول عمرا فى هذا المنصب فى تاريخ المنتخب المصرى، حيث قاد المنتخب المصرى لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية فى أعوام 2006 و2008 و2010، ليصبح المنتخب المصرى أكثَرَ منتخب أفريقى حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذى استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.

كما صعد بالمنتخب المصرى إلى المركز التاسع فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وهو ثانى أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا.. كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2008.. وتم تصنيفه كأفضل مدرب فى أفريقيا عام 2010 فى ترتيب الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة، وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِبين فى تاريخ القارة الأفريقية.

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العميد

كما تردد أيضا إسم حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة حاليا ضمن المرشحين بقوة لتولى قيادة منتخب مصر خلفا لأجيرى، على خلفية نتائجه الطيبة للغاية فى الدورى المصرى وخبراته الدولية الكبيرة بقميص منتخب مصر، إلا أن هناك بعض الإنتقادات التى يتعرض لها العميد بسبب عصبيته الزائدة كما قد يتسبب فى أزمات مع الجماهير أو المنتخبات المنافسة.

ويعد العميد حسام حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدف منها 18 هدفا بمباريات ودية وهو بذلك صاحب أعلى سجل تهديفى دولي في القارة السمراء، والثالث في تاريخ اللعبة بعد علي دائي مهاجم إيران وفيرينك بوشكاش لاعب المجر، وهو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مبارياته من الفيفا، ويتصدر قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدف، كما قاد منتخب مصر للتأهل لمونديال 1990.

الجزار

ويبرز إسم حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، ضمن المرشحين بقوة لتدريب الفراعنة فى المرحلة المقبلة، نظرا لخبراته الكبيرة فى الدورى المصرى وإنجازاته مع النادى الأهلى فضلا عن قوة شخصيته، إلا أن البعض لا يحبذه خاص بعد إخفاقه مع المنتخب الأولمبى.

وتولى حسام البدرى تدريب الأهلي 3 مرات، كان أخرها في 2016 وحتى 2018، وفاز البدري إجمالا بـ3 ألقاب دوري، ولقب لدوري أبطال إفريقيا.. وحقق أيضا لقب الدوري السوداني مرة واحدة مع فريق المريخ.