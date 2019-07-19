شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه السعودية اليوم فى ثانى مواجهاته بدورة نيوم الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الوطني للكرة الشاطئية ، اليوم الجمعة ، نظيره السعودى فى ثانى مبارياته فى بطولة كأس مدينة نيوم التي تقام بالسعودية، في الفترة من 17 الي 20 يوليو الحالي، حيث كان قد التقى نظيره الصينى أمس.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.