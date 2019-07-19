شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنتظر الجماهير العربية فى نهائى الكان ..شجعتك شجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات بطولة أمم أفريقيا انتشار ظاهرة التشجيع المشترك بين الجماهير العربية فى المنافسات والتى شهدت تكاتفا غير مسبوق بين جماهير المنتخبات العربية الخمسة المشاركة وهو ما ظهر فى المباريات التى يكون طرفها منتخب عربى.

واخر هذه المباريات اللقاء الذى جمع تونس مع نيجريا أول أمس فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حضور الجماهير الجزائرية لتشيع نسور قرطاج فى مباراة الميدالية البرونزية و التى انتهت بفوز المنتخب النيجيرى بهدف دون رد.

وشهد ستاد السلام تواجد جماهير الجزائر فى المدرجات ورفعت علم بلادها مع العلم التونسى فى مشهد رائع يُجسّد روح الدعم والمساندة بين الجماهير العربية وينتظر المنتخب الجزائرى الدعم و المساندة من كافة الجماهير العربية خلال مباراة النهائى التى تقام اليوم امام المنتخب السنغالى فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة .

وتسعى الجماهير الجزائرية لتكرار المشهد العربى فى النهائى اليوم بأن تحضر الجماهير العربية ، و تشجع محاربو الصحراء كما فعلوا مع باقى المنتخبات ، خاصة وأن الجماهير العربية تفننت فى إبراز مشاهد الحب والتآلف العربى فى أبهى صورة ، لتوجه العديد من الرسائل إلى كل من يتابع أو يشهد هذا العرس القارى على الأراضى المصرية .

في كل المباريات التي يكون طرفها منتخب عربيّ كان المشجّعون من بقية البلدان العربية يشجّعون هذا المنتخب ، فحرص الجمهور المغربى على توجيه رسالة شكر للشعب المصرى، والقائمين على تنظيم بطولة أمم أفريقيا ، خلال مباراتهم أمام ناميبيا.

وتختتم اليوم منافسات بطولة أمم أفريقيا ، حيث يلتقى الجزائر مع السنغال فى نهائى منافسات البطولة، و التى تقام بمصر ، وتقام المباراة فى التاسعة من مساء اليوم ، باستاد القاهرة .



اعلام الدول العربية



الجزائر فى قلب مصر

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الجماهير العربية



الجماهير المصرية و العربية



الوحدة العربية



تشجيع الفتاة لمنتخب بلادها



جماهير تونس و الجزائر



علم الجزائر وتونس ومصر



علم مصر فى مدرجات تونس



فتاة تونسية