رياضة | صدمة في ريال مدريد بشأن صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد بشأن صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدو أن صفقة تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لن تتم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن احتمالات تعاقد ريال مدريد مع بوجبا قد صارت مُستحيلة عمليا، خاصة وأن النادي الملكي أصبح في حاجةلوضع عرض بقوام مالي يصل إلى 200 مليون يورو، من أجل التفاوض مع الشياطين الحمر، حول بوجبا.
وسيكون ريال مدريد مُضطرا للبحث عن خيارات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق أبرزها، الهولندي دوني فان دي بيك والدنماركي كريستيان إيريكسن، من أجل تعزيز وسط ميدان الفريق.
هذا، ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جلسة مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، إبان معسكر الفريق القائم حاليا في مدينة مونتريال الكندية، لمناقشة الوضع الراهن.